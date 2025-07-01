На улице Интернациональной в Тюмени отремонтируют тротуары

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Работы по благоустройству тротуаров ведут на участке ул. Интернациональной от ул. Кремлевской до ул. Новоселов в Тюмени. Сейчас идет демонтаж старых покрытий и монтаж новых бордюрных камней. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Особое внимание уделяется решению вопросов водоотведения. Проводимые работы позволят существенно повысить удобство передвижения пешеходов на этом участке улицы Интернациональной, включая доступ к социально значимым объектам района, в первую очередь к офису фонда "Защитники Отечества Тюменской области", а также к остановке "Сквер Авиаторов"", - отметил глава города.

Обустройство этого участка стало итогом обсуждения, состоявшегося ранее на рабочей встрече с участниками СВО, где они подчеркнули необходимость обеспечить удобство передвижения вблизи месторасположения фонда.