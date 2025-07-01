Присоединение аграрного вуза к ТюмГУ обсудили на проектно-аналитической сессии

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Проектно-аналитическая сессия с ГАУ Северного Зауралья прошла в Тюменском госуниверситете. Осенью аграрный университет войдет в состав ТюмГУ, на сессии речь шла об определении векторов развития вузов и проектировании общего будущего.

Участники сессии обсудили трансформацию образовательных программ агротехнологического профиля, перспективные исследовательские проекты в агросфере, коммерциализацию фермерских продуктов, внедрение искусственного интеллекта в обучение и развитие образования для взрослых, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Исследования и образование двух вузов подвергаются серьезной экспертизе, определяются новые стратегические направления развития, — прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук. — В июне провели насыщенную школу для педагогов аграрного университета. Учимся слушать и слышать друг друга, узнаем ценности, знакомимся с потенциалом команд".