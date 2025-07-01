В Омутинском районе проверили ход строительства школы

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Ход строительства школы проверили в с. Ситниково Омутинском районе. Оценили выполненный объем работ прокурор и глава муниципального образования, сообщает администрация района.

"На сегодняшний день завершены подготовка котлована и забивка свай, идут работы по устройству фундамента. Этот социально значимый объект находится на моем особом контроле", - уточнил глава Омутинского района Олег Кузнецов.

Он подчеркнул, что лично контролирует каждый этап строительства. Рассчитывает, что школу подрядчик сдаст в срок и с надлежащим качеством.