В Омутинском районе проверили ход строительства школы
Ход строительства школы проверили в с. Ситниково Омутинском районе. Оценили выполненный объем работ прокурор и глава муниципального образования, сообщает администрация района.
"На сегодняшний день завершены подготовка котлована и забивка свай, идут работы по устройству фундамента. Этот социально значимый объект находится на моем особом контроле", - уточнил глава Омутинского района Олег Кузнецов.
Он подчеркнул, что лично контролирует каждый этап строительства. Рассчитывает, что школу подрядчик сдаст в срок и с надлежащим качеством.