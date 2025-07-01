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В Омутинском районе проверили ход строительства школы

Экономика, 19:24 10 июля 2025

администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Ход строительства школы проверили в с. Ситниково Омутинском районе. Оценили выполненный объем работ прокурор и глава муниципального образования, сообщает администрация района.

"На сегодняшний день завершены подготовка котлована и забивка свай, идут работы по устройству фундамента. Этот социально значимый объект находится на моем особом контроле", - уточнил глава Омутинского района Олег Кузнецов.

Он подчеркнул, что лично контролирует каждый этап строительства. Рассчитывает, что школу подрядчик сдаст в срок и с надлежащим качеством.

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# Омутинский район , строительство школ

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