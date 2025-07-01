15 тюменцев прошли Летнюю школу "Таврида.АРТ" в Крыму

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 тюменцев создавали концертную программу для V Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны во время Летней школы "Таврида.АРТ" в Крыму. Всего ее участниками стали 400 студентов из 70 регионов России: танцоры и хореографы-постановщики, актеры, режиссеры и сценаристы, вокалисты, артисты оригинального жанра, а также организаторы отборочных этапов Студвесны.

Тюменец Артур Оганесян участвовал в арт-школе "Под куполом". Он создавал сценические образы, работал с реквизитом, музыкой, звуком и светом в оригинальном жанре.

К арт-школе "Культорги" присоединились Юлия Нягу, Арина Решетникова и Алина Ожогина. Девушки прошли профессиональную переподготовку в области режиссуры и сценографии для студенческих событий, концертов и фестивалей. Также вместе с другими участниками они разрабатывали шаблон концертной программы.

В течение пяти образовательных дней молодые тюменцы вместе с участниками из других регионов создавали концертную программу "Голос Родины", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет "КП-Тюмень".