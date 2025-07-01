Ансамбль финно-угорских народов "Хэс" выступит на Дне рыбака у озера Андреевское

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День рыбака – праздник, посвящённый традиционному промыслу коренных народов Севера: хантов, манси, ненцев и селькупов, - пройдет в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 19 июля с 13 до 17 часов.

Организаторы - Археологический музей-заповедник и Центр культуры и творчества финно-угорских народов включили в программу концерт ансамбля финно-угорских народов "Хэс". Также гостей ждут: атмосферная фотозона с декорациями рыболовецкого промысла; тематическая экскурсия по чуму — традиционному жилищу; детские игры на свежем воздухе: "Рыбный плес"; мастер-классы; дегустация национальных блюд.

В 12 часов 15 от остановки ДК "Строитель" (ул. Республики, 179) отправляется бесплатный автобус. Обратный выезд в 17 часов

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись: +7 (3452) 76-67-67.