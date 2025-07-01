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Закон о поддержке СОНКО расширит возможности помощи участникам СВО и их семьям

Общество, 10:19 12 июля 2025

t.me/operativnyishtabtyumen

Законопроект, внесенный в Госдуму РФ партией "Единая Россия" предполагает расширение перечня видов деятельности, при условии осуществления которых органы власти могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Перечень предлагается дополнить мероприятиями по содействию в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, а также содействию в оказании психологической помощи ветеранам боевых действий, членам их семей, членам семей погибших ветеранов боевых действий.

"Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей – приоритет в работе "Единой России". Некоммерческие организации, которые помогают участникам СВО быстрее вернуться к привычной жизни, смогут получать в том числе финансовую и имущественную поддержку со стороны государства", – прокомментировал сенатор от Тюменской области, первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , Единая Россия , законопроект , партия

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