Эксперт дал совет тюменцам, как бороться с мошенниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форматирование устройства до заводских настроек поможет удалить вредоносное приложение с телефона. Это позволит избавиться от подозрительных сообщений и решит проблемы с доступом к банковским приложениям или аккаунтам.

"Однако если на устройстве хранятся важные данные и его сброс невозможен, мы не рекомендуем удалять подозрительное ПО вручную – лучше использовать надёжное защитное решение или обратиться к специалистам", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.

Как сообщает tmn.aif.ru, после удаления вредоносного приложения необходимо перезагрузить устройство и обновить все приложения и операционную систему. Нужно сменить пароли ко всем важным сервисам: почте, онлайн-банкингу, соцсетям и мессенджерам, включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также завершить все активные сессии.

Если есть основания полагать, что были скомпрометированы платёжные данные, эксперт советует обратиться в банк и следовать инструкциям специалиста.