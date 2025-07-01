Более 19 тысяч тюменцев запретили сделки со своей недвижимостью без личного участия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника оформили 19,7 тыс. тюменцев в первом полугодии 2025 года. Эта мера позволяет дополнительно защитить имущественные права граждан и жилье от мошенников.

Чтобы подать заявление о невозможности государственной регистрации ограничения или обременения, а также о прекращении права собственности на недвижимость без личного участия собственника, можно обратиться в любой удобный офис МФЦ или подать заявление в электронном виде на сайте ведомства или портале Госуслуг, сообщает Мегатюмень.

По закону, для внесения сведений в ЕГРН дается пять рабочих дней со дня подачи заявления, но в тюменском Росреестре такая процедура осуществляется в минимально короткие сроки. Услуга предоставляется бесплатно.

После рассмотрения заявления в ЕГРН ставится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта.

"Таким образом, никто иной, кроме собственника, не сможет обратиться с заявлением о регистрации сделок с недвижимостью. Даже если представителем по доверенности поданы все необходимые для проведения сделки документы, они будут возвращены без рассмотрения", - рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко

Отметим, что ежегодно интерес к такой форме защиты недвижимости растет. Если в 2017 году поступило всего 11 заявлений, то в 2019 их было уже более 9 тыс., а в 2024 году – более 18 тыс. Показатель по числу заявлений в первом полугодии 2025 года уже превысил годовой показатель прошлого года на 4,8%.