  • 13 июля 202513.07.2025воскресенье
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер западный

В Голышмановском округе определили лучших рыбаков

Общество, 16:10 13 июля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс рыболовов в честь Дня рыбака прошел в с. Медведево Голышмановского округа 13 июля. В нем приняли участие 10 семейных команд, еще 12 рыбаков соревновались в личном зачете. Лучший результат показала семья Киргинцевых. Они поймали четыре кг рыбы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также прошел конкурс "Хороша уха!". В нем состязались 5 команд. "Готовим двойную уху из карася. Для этого в кипящую воду закладываем первую порцию рыбы, варим её до готовности и достаём из бульона. Затем в нём отвариваем вторую порцию карася. Добавляем в блюдо картофель, репчатый лук, незадолго до готовности – лавровый лист, зелень и специи", - рассказала Татьяна Сологуб.

﻿

На праздничной площадке состоялся концерт голышмановских творческих коллективов. Благотворительный штаб "Своих не бросаем" провел для участников и гостей праздника беспроигрышную лотерею. Полученные средства направят для оказания помощи участникам специальной военной операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# рыба , рыбаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 13.07.2025Ялуторовские школьники узнали о традициях Дня семьи, любви и верности
17:57 13.07.2025Более 6 тысяч зрителей побывали на фестивале "Лето в Тобольском кремле"
17:03 13.07.2025Волонтеры могут провести мастер-классы в тюменском отделении “Новой надежды”
16:31 13.07.2025Тюменцам рассказали, как сделать свадьбу запоминающейся

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора