В Голышмановском округе определили лучших рыбаков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс рыболовов в честь Дня рыбака прошел в с. Медведево Голышмановского округа 13 июля. В нем приняли участие 10 семейных команд, еще 12 рыбаков соревновались в личном зачете. Лучший результат показала семья Киргинцевых. Они поймали четыре кг рыбы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также прошел конкурс "Хороша уха!". В нем состязались 5 команд. "Готовим двойную уху из карася. Для этого в кипящую воду закладываем первую порцию рыбы, варим её до готовности и достаём из бульона. Затем в нём отвариваем вторую порцию карася. Добавляем в блюдо картофель, репчатый лук, незадолго до готовности – лавровый лист, зелень и специи", - рассказала Татьяна Сологуб.

На праздничной площадке состоялся концерт голышмановских творческих коллективов. Благотворительный штаб "Своих не бросаем" провел для участников и гостей праздника беспроигрышную лотерею. Полученные средства направят для оказания помощи участникам специальной военной операции.