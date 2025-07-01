Хозпостройки горели в Тюменской области 13 июля
Хозяйственных постройки горели в Тюменской области 13 июля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
В деревне Антипина Ярковского округа пожар повредил 12 кв. метров хозпостройки. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.
В селе Шаблыкино Ишимского округа огонь с хозпостройки перекинулся на соседний жилой дом. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. Никто не пострадал. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В селе Байкалово Тобольского округа из-за пожара в хозпостройке пострадало соседнее строение. Общая площадь пожара составила 49 кв. метров. Предварительная причина - занесение открытого источника огня.
В селе Бердюжье огонь повредил кровлю на двух квадратных метрах хозпостройки. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.