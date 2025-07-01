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Краевед Валерий Чупин презентует книгу "Шел солдат. От Тюмени до Победы"

Общество, 09:40 15 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги Валерия Чупина "Шел солдат. От Тюмени до Победы" состоится в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева 18 июля. Начало — в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система Тюмени.

Издание представляет собой сборник эссе о солдатах, которые отмечены высоким званием Героя Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, о тех, чья судьба была связана с тюменским краем.

Автор-составитель издания, историк, краевед Валерий Чупин расскажет о героях Великой Отечественной войны – Николае Кузнецове, Борисе Опрокидневе, Якове Неумоеве и не только.

Он познакомит гостей с содержанием издания, которое включает в себя фрагменты писем, дневников, архивных документов, воспоминания героев книги и их родных и близких, поделится впечатлениями от работы.

В издании размещены QR-коды на фотографии, кинохронику, стихи и песни, которые помогут читателям погрузиться в атмосферу тех лет.

Встреча пройдет по адресу: ул. Щербакова, 11. Вход свободный. Обязательна предварительная запись, так как количество мест ограничено. Записаться можно через форму на сайте ЦГБС. Справки по телефону: 22-52-37. Возрастное ограничение: 12+.

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# библиотеки , книги , презентация

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