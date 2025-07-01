Двенадцатилетний школьник сбит на "зебре" в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства аварии, в которой пострадал 12-летний мальчик, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.

Как сообщили в ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Шахлина, 1а сбил ребёнка.

“Водитель утверждает, что школьник выехал на пешеходный переход на самокате, не спешившись. Так ли это,предстоит установить. Мальчик ехал на тренировку”, – сказали в региональной Госавтоинспекции.

Со слов водителя, он не заметил ребенка из-за стоящего впереди автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил ранения.

Обстоятельства наезда на школьника выясняются.