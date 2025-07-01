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Два юных велосипедиста пострадали на дорогах в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:13 15 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП с участием детей-велосипедистов произошли в Тюменской области за вечер 14 июля. Как сообщает областная Госавтоинспекция, такие случаи в регионе происходят практически ежедневно.

В д. Патрушева Тюменского района 10-летнего велосипедиста сбили на парковке во дворе. Предварительно, мальчик выехал с тротуара на проезжую часть. 34-летний водитель иномарки не заметил его из-за припаркованных машин. В результате велосипедист с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Еще один подросток пострадал на парковке в седьмом микрорайоне Тобольска. Он ехал по тротуару на велосипеде без тормозов и не смог вовремя остановиться при съезде на проезжую часть, в итоге врезался в пассажирский автобус "Ютонг". В итоге мальчик получил ушибы.

Обстоятельства обоих ДТП выясняют специалисты. Госавтоинспекция призывает юных участников дорожного движения и родителей уделить ососбое внимание повторению и закреплению ПДД во время каникул.

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# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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