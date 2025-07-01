Туристический сезон "Экотроп СИБУРа" в Тобольске посвятили 10-летию проекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый туристический сезон, посвященный десятилетию проекта "Экотропы СИБУРа", стартовал в Тобольске. Как отметил эксперт фонда "Природа и люди", член Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей Алексей Книжников, десять лет назад компания создала важный прецедент в стране в части корпоративной экологической ответственности и прозрачности.

"Экотропа возле "ЗапСибНефтехима" стала не только просветительской образовательной площадкой, но позволяет на основании методов биоиндикации оценивать степень воздействия промышленного предприятия на экосистему. За эти годы местные ученые проводили регулярные мониторинговые наблюдения и не выявили значимых изменений в растительном и животном мире возле завода. Особо хочется отметить, что СИБУР тиражирует такой подход в других своих регионах присутствия, аналогичные тропы появились в Казани и Свободном (Амурская область). Да и другие промышленные компании начинают перенимать этот опыт", – прокомментировал он.

Мониторинговая миссия "ЗапСибНефтехима" началась в 2015 году, задолго до пуска предприятия, сообщает пресс-служба компании. Исследования ведутся по нескольким направлениям: растения, грибы, беспозвоночные, пресмыкающиеся, земноводные, млекопитающие, птицы и почва. В каждом направлении оценивается таксономическое разнообразие, состояние и динамика популяций, редкие и охраняемые виды, виды-индикаторы, а также химический состав почв.

За десять лет ученые выявили на экотропе 84 вида растений, пять из которых относятся к охраняемым в Тюменской области, зарегистрировали 418 видов беспозвоночных животных, из них два вида, занесенных в Красную книгу Тюменской области, обнаружили 64 вида птиц, нашли 153 вида грибов. В 2021 году на одном из маршрутов был обнаружен новый для науки вид грибов – Крепидот тобольский. Отмечены один специализированный и восемь индикаторных видов, рекомендованных для выявления биологически ценных лесов. Отдельного внимания заслуживают млекопитающие, которые выбрали средой своего обитания лес экотропы – здесь встречаются медведи, лоси, белки, бобры и ласки.

"Самый главный результат проекта заключается в том, что за десять лет наблюдений не зафиксированы изменения состояния лесных экосистем южной тайги в окрестностях Тобольска. А это значит, что "ЗапСибНефтехим" и природа сосуществуют в гармонии", – подчеркнула заместитель директора по научной работе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Ольга Капитонова.

Руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц считает очень важным то, что компания привлекает к работе над "Экотропами СИБУРа" научное сообщество на всех стадиях проекта.

За десять лет "Экотропы СИБУРа" посетили более 6 тыс. человек, проведено более 300 экскурсий. Недавно СИБУР подвел итоги пятилетней стратегии в области устойчивого развития и представил новые цели до 2030 года. Ключевые ESG-показатели предыдущего периода были достигнуты компанией досрочно или перевыполнены. Одним из ключевых предприятий, внесших значительный вклад в их достижение, стал "ЗапСибНефтехим".

Экскурсионный сезон на экологических тропах СИБУРа продлится до октября. Посетить экотропу может любой желающий, в том числе в составе экскурсии.