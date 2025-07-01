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В четырех ветеринарных аптеках Тюмени нашли контрафактные лекарства

Происшествия, 17:34 15 июля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области

Нарушения лицензионных требований и контрафактные лекарства обнаружили в четырех ветеринарных аптеках Тюмени, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе фальсифицированных оказались четыре препарата, произведенные за рубежом. Наиболее распространенные нарушения – не систематизировано хранение лекарств, обнаружены препараты с истекшим сроком годности, нет документов, которые бы подтверждали квалификацию сотрудников аптек.

В управлении напомнили, применение контрафактных лекарственных препаратов может причинить вред домашним и сельскохозяйственным животным. Проверить ввод в оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения можно, отсканировав код.

О контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средствах необходимо проинформировать региональное управление Россельхознадзора по телефону (3452)43-97-82 или vtngit72@fsvps.gov.ru.

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# ветеринария , Россельхознадзор

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