В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрили ИИ-ассистента

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии.

"За последние два года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг", – сказал вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки: например, предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки.

ИИ-ассистент разработан в центре биометрических технологий.