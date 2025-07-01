  • 15 июля 202515.07.2025вторник
  • USD78,3722
    EUR91,7738
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрили ИИ-ассистента

Общество, 17:23 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии.

"За последние два года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг", – сказал вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки: например, предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки.

ИИ-ассистент разработан в центре биометрических технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госуслуги , искусственный интеллект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 15.07.2025На форум "Утро" в Тюмени поступило две тысячи заявок
18:07 15.07.2025Более тысячи детей Тюменской области познакомятся с работой спасателей
17:56 15.07.202516 июля - события дня
17:45 15.07.202530 новобранцев из Уватского района отправились на службу в ВС РФ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора