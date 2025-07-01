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Более тысячи детей Тюменской области познакомятся с работой спасателей

Общество, 18:07 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексный межлагерный проект по формированию интереса к профессиям спасателя "Герои рядом" стартовал в Тюменской области. В инициативе принимают участие 15 загородных лагерей и центров региона, а общий охват проекта составит более тысячи детей, сообщает информационный центр правительства региона.

Комплексный проект реализуется региональной Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области при поддержке гранта губернатора. В программе - творческие конкурсы, соревнования по пожарно-прикладному спорту, серия онлайн-занятий, решение кейсов по теме безопасности.

"Проект "Герои рядом" — это возможность для подростков не только прикоснуться к профессии спасателя, но и ощутить, как важно быть тем, кто умеет действовать, помогать и брать ответственность. Наш проект о мужестве, готовности быть рядом и о выборе, который может изменить чью-то жизнь. Символично, что он проходит в Год защитников Отечества в России, Год героев в Тюменской области и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — ведь именно такие примеры служения, сплоченности и готовности к подвигу становятся основой для формирования гражданской позиции подрастающего поколения", — сказала президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Финальная часть проекта состоится в конце августа в Тюмени на площадке мультицентра "Контора пароходства" в формате интерактивной площадки с выставкой лучших работ.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , проект

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