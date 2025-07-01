Подросток пострадал в аварии в Тюмени
15-летний пассажир автомобиля Nissan пострадал в аварии на 18-м км автодороги Обход, напротив д. №11 по ул. Заводоуковской, в Тюмени 15 июля.
Здесь столкнулись грузовой автомобиль и иномарка.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 27-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.
Известно, что подросток находился на переднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняются.