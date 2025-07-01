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Подросток пострадал в аварии в Тюмени

Происшествия, 08:56 16 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

15-летний пассажир автомобиля Nissan пострадал в аварии на 18-м км автодороги Обход, напротив д. №11 по ул. Заводоуковской, в Тюмени 15 июля.

Здесь столкнулись грузовой автомобиль и иномарка.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 27-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.

Известно, что подросток находился на переднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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