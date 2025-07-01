Обучение в Летнем институте ТИУ пройдут молодые ученые из восьми стран

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25 представителей университетов из ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Узбекистана, Шри-Ланки, Казахстана, Беларуси и Китая пройдут обучение в "Летнем институте для преподавателей и исследователей" на площадке Тюменского индустриального университета с 28 июля по 10 августа. Устойчивое развитие: технологии, экология, безопасность - ключевая тема форума, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

По словам и.о. ректора Юрия Клочкова, реализация проекта "Летний институт" является важным шагом для ТИУ. Это укрепление репутации вуза и расширение сети международных партнеров, уникальная возможность для преподавателей взаимодействовать с зарубежными коллегами, делиться опытом и открывать для себя новые возможности.

"Международные связи – это не просто модное веяние, а объективная необходимость. Глобализация требует от нас подготовки специалистов, способных работать в международной среде. Кроме того, совместные проекты с зарубежными коллегами позволяют нам решать актуальные научные задачи. Надеюсь, что итогом Летнего института станет дальнейшее плодотворное сотрудничество, прочные профессиональные связи и совместные инициативы", – отметил он.

В рамках Летнего института преподаватели ТИУ затронут темы экологической безопасности и влияния нефтегазового техногенеза на гидросферу Западносибирского региона, расскажут об устойчивом развитии в Арктике, презентуют проекты в области возобновляемых источников энергии и новых технологий очистки вод.

Профессиональный блок дополнит насыщенная экскурсионная программа.

Открытие Летнего института запланировано на 28 июля в зале Ученого Совета ТИУ (ул. Республики, 47). Начало в 10 часов.