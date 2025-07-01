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Форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала" продолжит цикл онлайн-встреч

Общество, 15:54 16 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Продолжением форума волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала", который прошел в Екатеринбурге по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, станет цикл онлайн-встреч, организованный Обществом "Знание" совместно с региональным отделением фонда "Защитники Отечества", общественной организацией "Герои Урала" при поддержке правительства Свердловской области и регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О. Родобольского.

Первая онлайн-встреча, посвященная социальной роли ветеранов в современном обществе, состоится 24 июля в 12 часов, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УрФО. Зарегистрироваться на участие можно на сайте.

"Слушателями станут участники СВО и их семьи, волонтерские и ветеранские сообщества, просветители. В качестве спикеров выступят заместитель начальника департамента по внутренней политики полпредства УрФО, кавалер ордена Мужества и лектор Общества "Знание" Александр Загайнов, участник СВО, заместитель директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС Максим Канев и другие", - отмечено в сообщении.

III форум волонтеров и гражданских активистов УрФО "Патриоты Урала", который прошел в Екатеринбурге в конце июня, - одно из самых масштабных событий, посвященных поддержке участников СВО и развитию патриотических инициатив. География форума вышла далеко за пределы Уральского федерального округа — участие в нем приняли специалисты из десяти регионов страны. Это более 500 волонтеров, общественных деятелей, экспертов и добровольцев из Уральского федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Оренбургской, Тульской, Московской, Иркутской, Смоленской, Белгородской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Артём Жога назвал всех участников форума носителями практики.

"Вы лучше других знаете, в чём нуждаются ребята, и с какими проблемами они сталкиваются, возвращаясь с передовых позиций. И это интересно не только волонтёрам из Уральского федерального округа. Насколько я знаю, сегодня здесь представители 10 регионов России. Наш форум набирает обороты и становится всероссийским", - сказал Артём Жога.

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# Артём Жога , общество Знание , патриотическое воспитание

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