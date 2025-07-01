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Более 600 тысяч рублей выручили участники тюменского фестиваля "Артчоус"

Общество, 17:45 16 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Картины, керамику и другие работы художников на 601 тыс. рублей продали на фестивале современного искусства "Артчоус", который проходил в Тюмени 12 и 13 июля.

Событие организовали у мультицентра "Контора пароходства" в восьмой раз. Авторы выставили работы в разных техниках, встречалась и керамика. Программа была наполнена арт-медиациями, мастер-классами, лекциями об искусстве, выставкой художников, DJ-сетом.

Проект был поддержан грантом "Газпром нефти" и реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города".

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# современное искусство , ярмарка

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