Более 600 тысяч рублей выручили участники тюменского фестиваля "Артчоус"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Картины, керамику и другие работы художников на 601 тыс. рублей продали на фестивале современного искусства "Артчоус", который проходил в Тюмени 12 и 13 июля.

Событие организовали у мультицентра "Контора пароходства" в восьмой раз. Авторы выставили работы в разных техниках, встречалась и керамика. Программа была наполнена арт-медиациями, мастер-классами, лекциями об искусстве, выставкой художников, DJ-сетом.

Проект был поддержан грантом "Газпром нефти" и реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города".