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До 15 лет тюрьмы грозит тюменцу за попытку убийства знакомого

Происшествия, 11:08 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летний житель д. Нариманова Тюменского района пытался зарезать своего знакомого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

4 мая 2025 года между пьяным обвиняемым и его знакомым 1987 г. р. произошла ссора. Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений взял со стола нож и ударил потерпевшего в грудь. В конфликт вмешался очевидец, который предотвратил убийство. Мужчину госпитализировали в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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# покушение на убийство , СУ СК РФ по Тюменской области

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