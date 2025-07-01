До 15 лет тюрьмы грозит тюменцу за попытку убийства знакомого

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летний житель д. Нариманова Тюменского района пытался зарезать своего знакомого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

4 мая 2025 года между пьяным обвиняемым и его знакомым 1987 г. р. произошла ссора. Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений взял со стола нож и ударил потерпевшего в грудь. В конфликт вмешался очевидец, который предотвратил убийство. Мужчину госпитализировали в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.