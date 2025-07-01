Дети стали чаще попадать в ДТП в городских дворах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортных происшествий во дворах 16 июля. Как сообщает областная Госавтоинспекция, летом таких случаев традиционно становится больше: дети чаще катаются на велосипедах, самокатах и попадают в ДТП.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Так, на ул. Елизарова в Тюмени под колеса попал восьмилетний мальчик. Со слов 45-летнего водителя "Дайхатсу", ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованных машин. На скорости он ударился о дверь автомобиля и получил ранения.

В 7-м микрорайоне Тобольска в ДТП пострадал семилетний мальчик. Он выехал на детском самокате на проезжую часть и не увидел из-за припаркованных автомобилей движущийся "Ниссан". В результате ребенок получил ранения и направлен на амбулаторное лечение.