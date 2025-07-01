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Книжный фестиваль "ЕЩЁНЕМАРТ" впервые пройдет в Тюмени

Общество, 12:02 19 июля 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Книжный фестиваль "ЕЩЁНЕМАРТ" пройдет в Тюмени, в книжном магазине "Никто не спит" (ул. Орджоникидзе,51) 27 июля. Его устраивают издательские дома "Поляндрии" и NoAge Санкт-Петербурга.

По информации организаторов, первый однодневный фестиваль "ЕЩЁНЕМАРТ" прошел в северной столице в декабре 2024 г. Тюмень станет седьмым (после Новосибирска, Хабаровска, Калининграда, Екатеринбурга, Краснодара и Иркутска) городом, где он пройдет.

В программе предусмотрены книжная ярмарка от издательств, мастер-класс по плетению большого ковра для детей и взрослых. Для гостей проведут дискуссию "Наблюдая метаморфозы" - обсуждение романа "Латинист". Состоится презентация романа Евгении Некрасовой "Улица Холодова" и Ольги Птицевой "Весна воды".

Спикеры фестиваля – издатель, главный редактор издательств "Поляндрии" и NoAge Дарина Якунина, гендиректор издательств Олег Филиппов, писатели.

Подробная программа события и регистрация доступны по ссылке.

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# книжный магазин , писатели , фестиваль

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