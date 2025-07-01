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Фестиваль трудовых династий УФО пройдёт в Тюмени

Общество, 09:40 18 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа пройдёт в Тюмени в ноябре. Об этом сообщает полпредство.

По поручению полномочного представителя президента России в УФО Артёма Жоги во всех субъектах округа началась подготовка к фестивалю. На первом организационном совещании в полпредстве определили концепцию события и формат участия каждого региона.

В торжественной части будут участвовать представители промышленных династий из всех регионов УФО. А деловую часть наполнят профориентационными мероприятиями для школьников и студентов среднего, высшего профессионального образования, мастер-классы, выставки и другие события.

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