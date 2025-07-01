Канал водоотведения построили в Викулово после проверки прокуратуры
Канал водоотведения ливневых, талых и грунтовых вод проложили вдоль улиц Мелиораторов, Дзержинского и переулка Дзержинского с. Викулово. Выполнить эту работу муниципалитет обязала районная прокуратура в судебном порядке.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, проверку провели по обращению, которое поступило от местных жителей. В результате установили, что по указанным улицам жилые дома подтапливаются ливневыми и грунтовыми водами.
После вмешательства районной прокуратуры новый объект защитит жилые строения.