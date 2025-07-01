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Канал водоотведения построили в Викулово после проверки прокуратуры

Общество, 16:49 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канал водоотведения ливневых, талых и грунтовых вод проложили вдоль улиц Мелиораторов, Дзержинского и переулка Дзержинского с. Викулово. Выполнить эту работу муниципалитет обязала районная прокуратура в судебном порядке.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, проверку провели по обращению, которое поступило от местных жителей. В результате установили, что по указанным улицам жилые дома подтапливаются ливневыми и грунтовыми водами.

После вмешательства районной прокуратуры новый объект защитит жилые строения.

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# Викулово , прокуратура

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