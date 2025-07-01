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Тюменские механизаторы представят регион на всероссийском чемпионате по пахоте

Общество, 09:29 18 июля 2025

ИА "Тюменская линия"

Два мастера Агротехнологического колледжа Тюмени примут участие во Всероссийском чемпионате по пахоте в Ленинградской области с 8 по 10 августа.

По информации регионального департамента АПК, в соревнованиях примут участие лучшие механизаторы из более чем 50 регионов России и дружественных стран.

Участников ожидают: выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, выставка и парад ретротехники, шоу "тракторные гонки" и многое другое.

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# АПК , механизаторы

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