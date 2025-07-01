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Электроснабжение в центре Тюмени восстановили

Общество, 17:15 17 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Электроснабжение в центре Тюмени восстановили. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В компании СУЭНКО уточнили, что 17 июля в 14 час. 45 минут произошло отключение ячейки 10 кВ в РП-45 с обесточением части потребителей, проживающих по улицам Герцена, Первомайской, Ленина, Дзержинского и Камышинской в Тюмени. Причина – повреждение кабельной линии 10 кВ.

Аварийные бригады незамедлительно были направлены для включения потребителей по резервным схемам. В течение 1,5 часов электроснабжение было полностью восстановлено.

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# СУЭНКО , электричество

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