  • 18 июля 202518.07.2025пятница
  • USD78,1856
    EUR90,9716
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

В Викуловском районе продолжают ликвидировать последствия паводка

Общество, 12:58 18 июля 2025

из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова

Последствия паводка ликвидируют в Викуловском районе. Одним из объектов, который местная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решила восстановить, стала водопропускная канава, проходящая по нескольким улицам с. Викулово.

Об этом сообщает администрация муниципального образования. После паводка в ней скопилось большое количество растительных остатков и образовались наносы.

Расчистка канавы обезопасит подворья на улицах Колхозной, Мичурина, Осипенко и Гольцова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 18.07.2025Первый добровольческий пикник в Тюмени собрал 500 человек
14:15 18.07.2025В Тобольске моют улицы специальным шампунем
14:04 18.07.2025Агропредприятия Тюменской области неправильно задекларировали около 140 тысяч тонн зерна
13:53 18.07.2025Порывистый ветер и дождь ожидаются в Тюменской области 19 июля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора