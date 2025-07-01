В Викуловском районе продолжают ликвидировать последствия паводка
Последствия паводка ликвидируют в Викуловском районе. Одним из объектов, который местная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решила восстановить, стала водопропускная канава, проходящая по нескольким улицам с. Викулово.
Об этом сообщает администрация муниципального образования. После паводка в ней скопилось большое количество растительных остатков и образовались наносы.
Расчистка канавы обезопасит подворья на улицах Колхозной, Мичурина, Осипенко и Гольцова.