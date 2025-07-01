В Викуловском районе продолжают ликвидировать последствия паводка

| Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова

Последствия паводка ликвидируют в Викуловском районе. Одним из объектов, который местная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решила восстановить, стала водопропускная канава, проходящая по нескольким улицам с. Викулово.

Об этом сообщает администрация муниципального образования. После паводка в ней скопилось большое количество растительных остатков и образовались наносы.

Расчистка канавы обезопасит подворья на улицах Колхозной, Мичурина, Осипенко и Гольцова.