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В Тюмени усилят контроль за незаконным сливом жидких бытовых отходов

Общество, 10:42 19 июля 2025

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Борьбу с незаконным сливом жидких бытовых отходов обсудил глава Тюмени Максим Афанасьев с представителями прокуратуры, полиции, управ административных округов и ООО "Тюмень Водоканал".

Глава города подчеркнул, что жители активно помогают выявлять нарушения, публикуя фото нарушителей в социальных сетях. Проводят рейды и фиксируют нарушения специалисты водоканала.

Напомним, что городе работают две сливные станции: по ул. Раневской, 16, и на проезде Воронинские горки. Они снабжены удобной транспортной развязкой и достаточным количеством приемников.

Однако отдельные предприниматели нарушают установленные правила, продолжая незаконно сбрасывать отходы в запрещённых местах. За срыв договоров перевозчикам выставляют претензии и штрафуют.

Как отметил Максим Афанасьев, уже направлено 10 претензий: одна оплачена, семь рассматриваются в суде, по двум готовят документы для передачи в суд.

"С 2024 года вынесено 22 постановления о наказании виновных. Больше всего нарушений 18, в Восточном округе. Всю информацию передают правоохранительным органам", - добавил он.

На совещании принято решение об усилении контроля и объединении усилий всех служб для эффективного мониторинга и пресечения нарушений, это поможет свести на нет число незаконных сбросов.

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# Максим Афанасьев

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