В Ишиме хирурги впервые провели частичную замену коленного сустава

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первую операцию по частичной замене коленного сустава провели хирурги Ишима в Областной больнице №4, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Уникальность такого эндопротезирования заключается в том, что оно позволяет заменить только повреждённую или изношенную часть сустава, сохраняя при этом здоровые ткани.

Внедрённая технология безопаснее, эффективно восстанавливает движение и способствует успешному выздоровлению пациента, отмечают медики.

"Операция может быть рекомендована при частичном повреждении или износе одного из компонентов сустава", — рассказал заведующий травматологическим отделением Парвинжон Азимов.