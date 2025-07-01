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В Ишиме хирурги впервые провели частичную замену коленного сустава

Общество, 10:16 19 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первую операцию по частичной замене коленного сустава провели хирурги Ишима в Областной больнице №4, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Уникальность такого эндопротезирования заключается в том, что оно позволяет заменить только повреждённую или изношенную часть сустава, сохраняя при этом здоровые ткани.

Внедрённая технология безопаснее, эффективно восстанавливает движение и способствует успешному выздоровлению пациента, отмечают медики.

"Операция может быть рекомендована при частичном повреждении или износе одного из компонентов сустава", — рассказал заведующий травматологическим отделением Парвинжон Азимов.

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# Ишим , хирургия

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