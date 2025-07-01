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На трех участках трассы Тюмень - Омск ограничено движение 19 июля

Общество, 12:22 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На трех участках федеральной трассы Тюмень - Омск из-за проведения дорожных работ ограничено движение транспортных средств 19 июля.

На 169 км автодороги Р-402 в Омутинском округе в направлении Омска проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение.

С 238 по 241 км в Голышмановском округе также введено реверсивное движение. На 330 км в Абатском округе — на проезжей части в направлении Омска стоит транспортное средство. Действует реверсивное.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Актуальная информация по телефону 8-800-200-63-06.

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