На трех участках трассы Тюмень - Омск ограничено движение 19 июля
На трех участках федеральной трассы Тюмень - Омск из-за проведения дорожных работ ограничено движение транспортных средств 19 июля.
На 169 км автодороги Р-402 в Омутинском округе в направлении Омска проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение.
С 238 по 241 км в Голышмановском округе также введено реверсивное движение. На 330 км в Абатском округе — на проезжей части в направлении Омска стоит транспортное средство. Действует реверсивное.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Актуальная информация по телефону 8-800-200-63-06.