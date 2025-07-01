40 лет со дня выпуска отметили офицеры в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественный сбор ветеранов Вооружённых сил, инженерных войск РФ, а также встреча выпускников 1985 года в честь 40-летия со дня выпуска прошли в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала А.И. Прошлякова 19 июля. В программе мероприятия - возложение венков и почтение памяти выпускников, погибших в ходе боевых действий.

"Юбилейные мероприятия, чтобы люди приезжали с разных регионов, это бывает фактически раз в десятилетие. До этого мы встречались на 30-летие, в строю тогда было порядка 65 человек", - поделился выпускник 1985 года, полковник запаса Валерий Приказнов.

19 июля в Тюмень выпускники училища приехали с Дальнего Востока, из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и многих других городов России.

"Когда ты надел форму, сразу осознаешь груз ответственности и необходимость соответствовать своему новому статусу, - вспоминает о начале учебы Валерий Приказнов. - А когда выходишь с этих стен, ты сразу превращаешься из курсанта в офицера. Такие вещи, конечно, запоминаются".

Выпускник 1985 года Герман Копырин в составе 109 саперного батальона принимал участие в ликвидации бандформирований на территории республики Чечня, награждён орденом мужества. Сейчас училище закончил его сын.

"В настоящее время мой сын участвует в боевых действиях в Запорожском направлении. И я посчитал нужным самому написать заявление, сейчас в составе наших Вооружённых сил участвую в специальной военной операции", - рассказал он. Герман Копырин отметил, что сегодня ТВВИКУ знают во всех Вооружённых силах нашей страны.

В завершении торжественной части офицеры возложили венок и цветы к Памятному знаку выпускникам, отдавшим жизнь во имя Отечества и почтили память погибших минутой молчания.