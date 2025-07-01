На фестивале “Знаковое место” тоболяки создают новый арт-объект

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль “Знаковое место” проходит на площади у Тобольского кремля 19 июля. Для горожан и гостей подготовили массу творческих мастер-классов и активностей. Желающие расписывают новый для Тобольска арт-объект.

Фестиваль, посвященный русской народной культуре, зародился в Тобольске, но с каждым годом он захватывает все новые города, сказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” Анастасия Диброва, представитель компании RASKRASIMVSЁ, которая уже пятый год вместе с СИБУРом проводит это событие в Тобольске.

“Фестиваль посвящен возрождению русской культуры в более современном прочтении, которое близко молодежи, подрастающему поколению. Хотим показать, что русская культура многогранна, это не только про матрешки и ложки, но и множество других активностей”, – поделилась она.

Каждый раз на фестивале вместе с жителями создают арт-объекты для города. Многие знают о гигантских матрешках, расписанных всеми желающими. Их можно встретить в разных местах города.

В 2025 году вместе с тоболяками делают точку букроссинга. Для этого в Тюменской области был приобретен старый шкаф. И взрослые, и дети активно включились в работу над объектом, взяв в руки кисти и краски. Готовый арт-объект разместят в шоколадной мануфактуре Дарьи Егоровой. В дальнейшем горожане смогут оставлять здесь уже ненужные им книги и находить в нем что-то интересное для себя.

Кроме народных игр, которые проводят для всех желающих, организованы мастер-классы. Например, в одном из павильонов можно изготовить свечи с сухоцветами, в других – расписатьминиатюрные наличники или пряники, освоить “ковровую” вышивку на шопере, создать твердые духи.

С изделиями местных мастеров можно ознакомиться на ярмарке. Многие из создателей обращаются к истории города. Современные технологии переплетаются с традициями. Так, например, тоболячка Ульяна Залешина печатает на 3D-принтере фигурки по мотивам сказки Петра Ершова “Конек-горбунок”.

Отметим, символом фестиваля 2025 года стал наличник. “Он знаком всем с детства. Все были в деревнях, на дачах, в Тобольске очень много наличников. Мы стараемся по максимуму использовать этот символ сегодня”, – дополнила Анастасия Диброва.

“Знаковое место” ждет гостей до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова