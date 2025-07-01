Тюменские врачи спасли пациента после ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи тюменской ОКБ №2 помогли пациенту с множественными серьезными травмами. 16-летнего подростка доставила после серьезного дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Мультидисциплинарная бригада специалистов незамедлительно провела необходимые обследования. У пациента выявили открытую непроникающую черепно-мозговую травму тяжелой степени, закрытую травму живота и множественный перелом локтевой и лучевой костей.

"Благодаря формированию отлаженного механизма работы и создания Центра сочетанной травмы на базе больницы стало возможным выполнение одномоментных оперативных вмешательств. Они минимизируют время, проведенное пациентом в операционной, и за один этап позволяют разрешать критические повреждения. Учитывая тяжесть состояния пациента мы приняли решение о выполнении единовременного оперативного лечения в три бригады", - рассказал нейрохирург ОКБ №2 Даниил Нигинский.

Хирурги детского стационара произвели удаление селезенки и дренирование брюшной полости для остановки кровотечения. Одномоментно нейрохирурги успешно выполнили удаление эпидуральной гематомы головного мозга объемом 60 мл. Затем травматологи-ортопеды начали фиксацию перелома предплечья титановыми штифтами через маленькие разрезы и под электронно-оптическим контролем.

В послеоперационном периоде молодой человек наблюдался в нейрохирургическом отделении, где его осматривали также смежные специалисты и проводилось консервативное лечение. Сейчас пациент полностью восстановился и вернулся к обычной жизни.