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Тюменских предпринимателей приглашают на форум "Амур" в Хабаровске

Общество, 18:37 20 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Молодые предприниматели Тюменской области могут подать заявку на участие во всероссийском форуме "Амур", который пройдет в Хабаровске с 22 по 25 сентября. Заявиться можно до 22 июля на платформе "Молодежь России".

В этом году на форуме будут три образовательных направления: "Создавай на Амуре"; "Вдохновляй на Амуре"; "Запускай на Амуре".

Участников ожидает насыщенная образовательная программа с практическими занятиями, направленными на развитие предпринимательских навыков. На форуме можно будет найти новые возможности для развития бизнеса, получить индивидуальные консультации от экспертов и изучить перспективные рынки, сообщает Мегатюмень.

Важной частью мероприятия станет нетворкинг — возможность познакомиться с единомышленниками, потенциальными инвесторами и стратегическими партнерами для реализации совместных проектов. Кроме того, запланированы экскурсии на местные предприятия.

Молодые люди также смогут принять участие в конкурсе "Росмолодёжь.Гранты" и получить финансирование на развитие своего проекта.

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