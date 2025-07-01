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Участники школы "Теплица" покажут спектакли на 9 площадках Тюмени

Общество, 19:52 20 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоговые показы эскизов спектаклей театральной школы "Теплица" пройдут на девяти площадках Тюмени 25 и 26 июля. Вход по предварительной регистрации в сообществе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

"Участники пробовали разные театральные формы и осваивали язык живого пространства. В этом году мы сосредоточились на направлении сайт-специфик — работали над созданием эскизов спектаклей, встроенных в конкретные городские локации. Каждый эскиз стал экспериментом, позволяющим исследовать взаимодействие перформанса и окружающей среды. Этот метод помог участникам лучше понять город, научил их ощущать пространство и использовать его для художественного выражения" , — рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Как сообщает Moi-portal.ru, участники театральной школы "Теплица" на протяжении месяца посещали мастер-классы, лекции и готовили работы в пяти направлениях под руководством наставников.

Посмотреть площадки показов и время можно по ссылке.

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# спектакли , театры

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