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Тюменец Арсений Казанцев занял первое место в конкурсе "Инженерный резерв России–2025"

Общество, 15:10 21 июля 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Ученик тюменской "GameDev станции" Арсений Казанцев в составе команды Ecology Kids занял первое место в младшей возрастной категории во Всероссийском конкурсе научно-технических проектов "Инженерный резерв России–2025".

Основной этап соревнований завершился на базе лагеря "Ребячья республика" в Тюмени 14 июля, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Ребята разработали мобильную игру для детей 6-14 лет, которая призывает позаботиться о планете. Название проекта — EcologyHelper. В возможности геймплея входят: AR-сбор мусора (сбор мусора в реальном мире с помощью дополненной реальности); планета-тамагочи; сортировка отходов. В будущем команда планирует выйти на 2 млн скачиваний к концу третьего года.

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Отметим, всего в конкурсе приняли участие 170 юных инженеров из разных уголков России.

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# информатизация , научно-техническое творчество

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