Около 48 млн рублей направили в Заводоуковском округе на ремонт школ и детских садов

| Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 48 млн рублей из местного бюджета направили в Заводоуковском округе на ремонт школ и детских садов. Еще 22 млн рублей на эти цели поступило из областного, сообщает администрация муниципального образования.

Одним из обновленных за эти средства учреждений стал детский сад "Аленушка". Здесь подрядная организация заменила асфальтовое покрытие и бордюры, отремонтировала отмостку, цоколь, навесы над входом в подвалы и три крыльца. Установили новые горки, машинки, домики, сделали веранды и ограду вокруг детсада и площадок ясельных групп.