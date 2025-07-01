Тюменские строители возвели здание новой подстанции скорой помощи в Краснодоне

| Фото: ресурс "Тюмень - Краснодон" | Фото: ресурс "Тюмень - Краснодон"

Здание новой подстанции скорой помощи в Краснодоне возвели строители компании из Тюменской области. Оно выполнено из сандвич-панелей, специалисты начали устанавливать на объекте лестницы и козырьки, далее проложат систему отопления, сообщает ресурс "Тюмень - Краснодон".

"Со сборкой металлоконструкций проблем не возникло. Ребятам не нужно было ничего подваривать, дополнять. Все идет по плану – 35 процентов этого объекта уже готово. В августе закончим отопление", - уточнил представитель компании "РЕМиСТР" Сергей Гуцов.

Отметим, подстанцию скорой помощи строят по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским округом.