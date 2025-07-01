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До 30 июля жители Тюменской области могут подать заявку на конкурс Знание. Лектор

Общество, 18:54 21 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 30 июля жители Тюменской области могут подать заявку на пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Общество "Знание" анонсировало наставников проекта, среди которых известные государственные деятели, управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут онлайн-консультации для более двух тысяч участников, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

"Пока взрослые конкурсанты подают последние заявки, мы подвели итоги регистрации среди школьников и студентов СПО. В борьбу за статус лучшего лектора страны вступили 4 тысячи 196 ребят из всех регионов России. Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

От Тюменской области в номинации "Юный лектор" участвует 51 школьник и студент СПО. Им было доступно семь тематических направлений, из которых самым популярным в регионе стало "Экология".

Наставниками конкурсантов станут государственные деятели: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселев.

С участниками встретятся известные представители медиа-сферы: генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, генеральный директор Медиахолдинга MAER Константин Майор, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, военные корреспонденты Александр Коц и Андрей Руденко и др.

Своим опытом также поделятся управленцы разных сфер: председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Артур Орлов, начальник Главного штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Владислав Головин, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

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# конкурс , общество Знание

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