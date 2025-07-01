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В Тюмени ищут новых волонтеров для помощи детям в больницах

Общество, 18:07 21 июля 2025

Центр помощи детям «От сердца к сердцу» | Фото: Центр помощи детям «От сердца к сердцу»

Новых волонтеров приглашают в Центр помощи детям "От сердца к сердцу". Организация получила запрос от медицинских учреждений о необходимости работы волонтеров в новых отделениях и расширяет свою деятельность.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила логопед организации Мария Варяева. "Это действительно важно для детей. Если раньше волонтеры работали только в детском онкологическом отделении, то сейчас их помощь необходима в ожоговом, терапевтическом и кардиологическом отделениях. Из-за этого расширения возникла острая потребность в дополнительных добрых сердцах, готовых помогать маленьким пациентам", - пояснила она.

Каждый день волонтеры создают для ребят атмосферу радости и уюта. Они проводят творческие занятия, организуют досуг и помогают родителям немного передохнуть от больничных будней. "Для каждого ребенка мы подбираем свой формат общения: кто-то увлеченно участвует в групповых мастер-классах, а кому-то больше по душе индивидуальное внимание", — отметила Мария Варяева.

В программе работы волонтеров — творческие мастерские, настольные игры, активные развлечения и душевные беседы. Благодаря этому разнообразию каждый ребенок находит занятие по душе. "Нам не важны возраст или образование человека — главное, чтобы в сердце жила любовь к детям и искреннее желание помочь", — подчеркнула специалист.

Маленьким пациентам в новых отделениях особенно нужны добрые друзья, готовые подарить им радость и отвлечь от больничных будней. Волонтеры приносят в жизнь детей позитивные эмоции и помогают им переключиться с негативных моментов на радостные.

Стать волонтером может каждый, кто готов делиться добротой. От кандидатов требуется только медицинская книжка и справка об отсутствии судимости, а график работы остается гибким — каждый выбирает удобное для себя время. Опытные наставники помогут новым волонтерам освоиться и познакомят с правилами работы в отделениях.

"Вместе мы можем изменить жизнь детей к лучшему", — подытожила Мария Варяева. Она добавила, что стать участником миссии можно, связавшись с организацией через социальные сети или по телефону 89220421377.

Центр помощи детям «От сердца к сердцу» | Фото: Центр помощи детям «От сердца к сердцу»

Инна Кондрашкина

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# волонтеры , дети , Онкодиспансер

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