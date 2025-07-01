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Студенческий хакатон КИТТИ пройдет в Тюмени

Общество, 08:27 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский хакатон "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий" пройдет в ТюмГУ. Регистрация открыта до 12 сентября.

Участников ждет: разработка инновационных проектов на базе отечественного геометрического ядра C3D; образовательный интенсив от экспертов; расширение кругозора и укрепление компетенций в IT и другое.

Участвовать могут студенты бакалавриата и магистратуры, аспирантуры российских университетов, объединенные в команды минимум из двух человек.

Победители смогут пройти оплачиваемую стажировку в ведущих компаниях отрасли, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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