Студенческий хакатон КИТТИ пройдет в Тюмени
Всероссийский хакатон "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий" пройдет в ТюмГУ. Регистрация открыта до 12 сентября.
Участников ждет: разработка инновационных проектов на базе отечественного геометрического ядра C3D; образовательный интенсив от экспертов; расширение кругозора и укрепление компетенций в IT и другое.
Участвовать могут студенты бакалавриата и магистратуры, аспирантуры российских университетов, объединенные в команды минимум из двух человек.
Победители смогут пройти оплачиваемую стажировку в ведущих компаниях отрасли, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.