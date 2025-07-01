В Тюмени при реставрации купеческого особняка обнаружили своды Монье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Своды Монье обнаружили во время реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Дом Н. Л. Панкратьева" в Тюмени по ул. Республики, 29. Они сохранены и восстановлены, сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Сегодня в общепринятом обиходе сводом Монье называют все перекрытия, представляющие своды относительно небольшого пролета, от 600 до 1800 миллиметров, которые опираются на железные или стальные балки, жестко заделанные в кирпичные стены. Но на самом деле так правильно называть только бетонные своды с армированием понизу. Первоначальная технология была запатентована в середине XIX века Жозефом Монье, французским садовником. Отсюда и название этого элемента", - рассказали специалисты ведомства.

Добавим, своды Монье, стальные рольставни польского производителя, маркизы – основные находки в особняке купца Николая Панкратьева. Реставрация объекта идет с сентября 2024 г. Завершится до конца 2025 г.