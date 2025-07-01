Тюменские нейрохирурги вылечили 15 иностранцев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане 15 иностранных государств получили высокотехнологичную помощь в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Благодаря эффективной работе заочной консультации центра, обращений от пациентов из-за рубежа насчитывается много, сообщает пресс-служба медучреждения.

Экспорт медицинских услуг в России получил развитие в 2015 году в рамках национальных проектов: "Здравоохранение", "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Экспорт услуг". На сегодняшний день Тюменская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов страны в продвижении услуг здравоохранения. Создание медицинского кластера в регионе объединило несколько клиник, в числе которых Федеральный центр нейрохирургии.

"К нам едут лечиться из-за рубежа, потому что центр — мировой лидер в области применения новейших разработок в нейрохирургии: искусственный интеллект, 3D-моделирование. В арсенале клиники топовое диагностическое и операционное оборудование, применение авторских малоинвазивных методов лечения, к тому же мы беремся за крайне тяжелые случаи. Оперируем пациентов от которых отказываются в других клиниках", — рассказал профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Ежегодно в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени проводится более 4 тысяч оперативных вмешательств, более тысячи из этого числа выполняет главный врач центра Альберт Суфианов. С момента проведения первой операции, 25 апреля 2011 года, в центре выполнено более 50 тыс. нейрохирургических операций.