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В Тюмени отремонтируют фасады пятиэтажек по улице Дзержинского

Общество, 17:20 23 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

К ремонту фасадов пятиэтажек, расположенных вдоль пешеходной улицы Дзержинского, в скором времени приступят в Тюмени. Об этом в эфире программы "Час Тюмени" сообщил глава города Максим Афанасьев 23 июля.

"В этом году выполним капитальный ремонт фасада первого дома. В следующем году планируем заняться обликом второго пятиэтажки. Суть не только в самом ремонте, а в его внешнем облике – чтобы он соответствовал концепции музея под открытым небом", — произнес мэр.

Максим Афанасьев напомнил, что недавно власти пересмотрели концепцию пешеходной улицы Дзержинского, решили придать ей иной характер. По его словам, теперь можно смело говорить, что улица — своеобразный музей под открытым небом.

Как рассказал мэр, еще весной заметили, что на пешеходной улице стало собираться больше молодежи, чем обычно. В какой-то момент это начало серьезно беспокоить жителей домов, расположенных здесь. Есть и положительная сторона: виден повышенный интерес молодёжи к локациям Тюмени, желание находиться в городской среде. Это, по словам мэра, говорит о том, что центр города обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития и трансформации. Был проведен тщательный анализ ситуации. Так пришло решение демонтировать сцену, которая была точкой притяжения молодежи, и пересмотреть концепцию пространства.

Максим Афанасьев коснулся темы увеличения количества зон отдыха в городе. Благодаря реализации проекта Тюменского агентства развития креативных индустрий открылась новая площадка "Подземка" на территории многоуровневой парковки на набережной. Локация послужит местом для проявления творчества молодежи, уверен он. За небольшое время она превратилась в увлекательное пространство, сказал мэр. В минувшие выходные прошла открытая выставка музыкального сообщества "Музсходка".

"В августе мы планируем там и в новой локации на улице Госпаровской в районе ЖК "Речной порт" провести фестиваль "Проводник". Таким образом, мы себе ставим задачу распределять точки притяжения для молодежи как по территориям округов Тюмени, так и по общественным пространствам. Эту задачу ставим еще на этапе проектирования новых пространств", — поделился мэр.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , улица Дзержинского

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