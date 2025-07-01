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Морские и речные приключения станут темой предстоящего маркета "Солянка"

Общество, 15:01 27 июля 2025

Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия"

Морские и речные приключения станут темой маркета "Солянка", который состоится на крыльце "Конторы пароходства" в Тюмени 3 августа. Ярмарка продлится с 10 до 19 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель проекта Альберт Фатыхов.

Гости увидят и смогут приобрести изделия из керамики, украшения, игрушки, экокосметику, предметы интерьера, аксессуары, сумки, головные уборы, свечи, сделанные своими руками, и многое другое.

Например, по теме маркета тюменская мастерица Валентина Карнаухова подготовила коллекцию ободочков-кокошников под названием "Все мы родом из воды". Мастерская авторской керамики "Гассман" презентует свои тематические изделия.

Всего будет десять участников — все резиденты "Солянки". Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# маркет , ярмарка

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