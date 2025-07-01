Тюменский психолог: беречь здоровье нужно в режиме 24/7

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сохранить здоровье можно только при условии бережного отношения к себе практически 24 часа в сутки семь дней в неделю, поэтому дата выбрана неслучайно – 24.07 - это Международный день заботы о себе, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Психолог службы психологической поддержки вуза Дмитрий Долганов рассказал, что главное для человека правило – качественный и полный сон. Хорошо высыпаться много значит для поддержания психологического благополучия. Полноценный и регулярный сон позволит сохранить ресурсы для решения важных задач, плодотворной учебы и работы.

Не менее важно разнообразное питание. "Добавьте в свой рацион овощи, фрукты, крупы, мясо, рыбу и прочее - полезные свойства и микроэлементы такого рациона крайне важны для обеспечения деятельности организма и, в частности, нервной системы. Правильное, сбалансированное питание, полноценный сон принципиально важны, так как если нет ресурсов на физиологическом уровне, то и различные психологические практики оказываются малоэффективными", - подчеркнул Дмитрий Долганов.

Физическая активность тоже играет роль в поддержании ментального здоровья.

По мнению психолога, в условиях стрессовых и напряженных ситуаций особенно важны оперативные методы самопомощи, которые помогают быстро снизить уровень тревожности и восстановить внутреннее равновесие.

Одним из наиболее эффективных инструментов являются различные техники дыхания.

В трудные психологические моменты особенно важно не пренебрегать социальной поддержкой. Общение с близкими, друзьями и родными людьми играет ключевую роль в сохранении эмоционального равновесия и укреплении психологической устойчивости.