Еженедельные консультации запускают в Тюмени для креативных предпринимателей
Еженедельные консультации запускают в Тюмени для креативных предпринимателей. Первая встреча пройдет в здании Тюменского агентства развития креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 25 июля в 14 часов.
Консультации будут проводить успешные креативные предприниматели, победители грантовых конкурсов, профессионалы в области бизнеса и креативных индустрий. Они помогут разобрать идею или проект, помогут найти ресурсы для реализации и дадут обратную связь.
Регистрация на консультацию по ссылке.