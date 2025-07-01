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Еженедельные консультации запускают в Тюмени для креативных предпринимателей

Общество, 17:23 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еженедельные консультации запускают в Тюмени для креативных предпринимателей. Первая встреча пройдет в здании Тюменского агентства развития креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 25 июля в 14 часов.

Консультации будут проводить успешные креативные предприниматели, победители грантовых конкурсов, профессионалы в области бизнеса и креативных индустрий. Они помогут разобрать идею или проект, помогут найти ресурсы для реализации и дадут обратную связь.

Регистрация на консультацию по ссылке.

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# креативные индустрии

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