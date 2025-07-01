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В Тюмени росгвардейцы задержали мужчину, вынесшего товары из ТЦ

Происшествия, 17:33 24 июля 2025

фото управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали тюменца, пытавшегося украсть в "Ленте" товаров более чем на 4 тыс. рублей. Сигнал "тревога" поступил с охраняемого объекта магазина, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области. Экипаж, прибыв на место происшествия, выяснил, что вызов поступил от службы контроля магазина.

"Работники по камерам видеонаблюдения заметили мужчину, пытавшегося вынести неоплаченный товар из торгового зала", - отмечено в сообщении.

Злоумышленника передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

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# кража , Росгвардия

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